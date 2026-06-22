El Gobierno garantiza la finalización de la integración ferroviaria en Almería en el último trimestre del año

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto a representantes del Gobierno en Almería, la Junta, el Ayuntamiento de Almería y Almería Alta Velocidad, durante la visita a las obras de integración ferroviaria en la estación intermodal. - GOGO LOBATO - EUROPA PRESS

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha garantizado este lunes que la integración ferroviaria en Almería mantiene su finalización para el último trimestre de este año, con el proyecto en ejecución, respaldo europeo y más de dos kilómetros de vía ya instalados de los 8,7 previstos en el conjunto de la actuación.

Así se ha pronunciado Fernández tras visitar las obras que se desarrollan en la zona de la estación intermodal de la capital almeriense, una actuación que ha definido como "uno de los proyectos de mayor potencial transformador para la ciudad y la provincia de Almería".

El delegado ha asegurado que las obras "avanzan con solvencia" y ha sostenido que ese avance, unido a los 17 tramos en los que se divide la línea AVE Almería-Murcia, ya finalizados o en construcción, demuestra que el Ejecutivo de España "trabaja con lealtad y transparencia, cumpliendo los plazos y con cifras que avalan lo que hacemos".

Fernández ha puesto el foco en la inversión del Gobierno central en Almería, "con cifras nunca vistas en materia ferroviaria: 893 millones de euros en los últimos siete años", una cantidad que ha comparado con lo destinado "en los siete años anteriores a la llegada del Gobierno progresista de Pedro Sánchez" y que supone, según ha indicado, 654 millones de euros más.

De igual forma, ha trasladado ese compromiso al conjunto de Andalucía y ha recordado que "desde hace siete años el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acumula una inversión que supera los 6.000 millones de euros destinados al desarrollo de las infraestructuras en nuestra tierra".

La visita a las obras responde, según ha explicado, al compromiso adquirido en la última comisión de seguimiento de los trabajos y plazos, celebrada el pasado 18 de junio. Desde la firma del convenio en 2023 se han celebrado 14 reuniones de este órgano y, según ha señalado, "se celebrarán todas las que sean necesarias desde la lealtad institucional, la coordinación y colaboración entre administraciones".

Fernández ha asegurado que "el proyecto avanza con solidez y respaldo europeo" y ha remarcado que "el Gobierno de España trabaja activamente para cumplir el hito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en el convenio".

El delegado ha señalado que "la integración ferroviaria en Almería supondrá la configuración de un nuevo espacio intermodal absolutamente necesario" y ha destacado que no solo implicará la renovación del espacio urbano, sino que potenciará "el crecimiento social y económico de la provincia".

Asimismo, ha apuntado que la actuación permitirá reactivar el comercio, la creación de empleo y el turismo gracias a la comunicación de Almería con todo el Levante español a través del Corredor Mediterráneo.

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Desde que finalizó la construcción del túnel de 1,9 kilómetros que canalizará el tráfico ferroviario desde el túnel de El Puche, se han instalado más de dos kilómetros de vía de los 8,7 kilómetros previstos en el conjunto de la actuación, incluidas las vías en esta infraestructura y en la estación ferroviaria.

La actuación, con una inversión de 196 millones de euros, incluye la remodelación de la estación intermodal de Almería, que contará con seis vías para adaptarla a los nuevos tráficos de alta velocidad, así como elementos asociados al control de mando y señalización, la ejecución de una nueva estación de autobuses y un aparcamiento subterráneo.

En los últimos meses, los trabajos en la estación intermodal se han centrado principalmente en la ejecución de la estructura, las cubiertas y el revestimiento exterior, que empieza a definir su aspecto final. Asimismo, ya se han iniciado las instalaciones de suministros.

El proyecto contempla la renovación y ampliación del edificio hasta alcanzar los 4.800 metros cuadrados en dos plantas, así como su transformación en un nodo intermodal con la construcción de una nueva estación de autobuses, con 2.265 metros cuadrados y 26 dársenas, que también avanza en su tabiquería interior.

En cuanto al aparcamiento subterráneo, continúan los trabajos para configurar su estructura interior. Ya se ha finalizado la ejecución de la losa de fondo, uno de los "elementos estructurales clave", y se avanza en los forjados intermedios.

Este aparcamiento, ubicado bajo la futura estación de autobuses, contará con capacidad para hasta 400 vehículos y dispondrá de accesos rodados y peatonales "para facilitar la intermodalidad y el acceso de los usuarios".