El Gobierno prorroga la actividad de diez buques para la pesca en el caladero de Alborán y su reserva

Archivo - Pescadores en una imagen de archivo. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha acordado prorrogar la resolución por la que se autoriza a diez buques a ejercer la pesca, en la modalidad de artes menores y palangre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva.

El acuerdo, publicado en BOE y consultado por Europa Press, se extenderá por un plazo máximo de dos meses hasta que se produzca una nueva actualización a fin de garantizar la actividad autorizada en mayo de 2023, ya que su vigencia caducaba el último día del pasado año.

La resolución que suscribe la secretaria general de Pesca, María Isabel Artime, apunta que los buques que constan en los censos ya publicados y que se encuentran sin despacho o no están en situación de alta en el Registro de la Flota Pesquera Operativa podrán ser autorizados a ejercer la pesquería "a petición del armador" y "una vez sean reactivados".

El acuerdo original daba cuenta del censo de buques en activo, tanto fijos como base, autorizados a faenar en las modalidades de palangre de fondo, artes menores y de camarón bajo un sistema de pesca será "al turno", como se ha venido desarrollando habitualmente en el caladero, de modo que solo puede haber cinco barcos como máximo simultáneamente en el caladero.

En este sentido, el listado autoriza la actividad a ocho barcos de artes menores y dos de palangre de fondo, toda vez que especificad que aquellos buques que pretendan capturar besugo deberán tener a abordo una licencia específica con la que se establecen medidas de control para los desembarques de esta especie.