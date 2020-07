El Gobierno recalca que la atención de migrantes con covid corresponde a la Junta por un asunto de "salud pública"

ALMERÍA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha señalado este viernes las "conversaciones permanentes" que el Ejecutivo mantiene con la Junta de Andalucía para la gestión de personas contagiadas de covid-19 que llegan a las costas andaluzas en patera y que, según ha recalcado nuevamente, es una materia que "corresponde a la Consejería de Salud" al entender que se trata de un asunto "de salud pública y no de inmigración".

"Si no lo tienen tan claro tendremos que volver a hablarlo", ha insistido la delegada en declaraciones a los medios a la hora de achacar las competencias sobre la situación sanitaria de las personas que acceden de forma irregular a las costas españolas y que no se puede dejar "en la calle". "Tenemos que atenderlos, y entendemos que es una competencia de la Junta por ser un tema de salud pública", ha reiterado.

García ha asegurado que "tanto si vienen en patera como si vienen en avión, si es una cuestión de salud pública el competente es la Junta", de modo que al ser preguntada por los periodistas en ese caso por qué no se le aplican controles similares a los turistas extranjeros ha indicado que no hay que "diferenciar desde un punto de vista negativo sino positivo". "Vemos de los países que están llegando y sobre todo por no estigmatizar, por tener unas garantías hacia la sociedad", ha dicho.

En cualquier caso, ha señalado la fluidez de las conversaciones con el Gobierno andaluz y el "buen entendimiento" por ambas partes ya que el departamento que dirige el consejero Jesús Aguirre "están colaborando con el Gobierno de España" a través de los espacios "sanitarios" o aquellos otros destinados a "guardar la cuarentena".

Con ello, ha apuntado que una vez que los contagiados y aquellas otras personas que han tenido un contacto estrecho con los mismos pasan la cuarentena, quedan a cargo de la Red Nacional de Acogimiento Humanitario dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. "Si no tienen que guardar cuarentena van dentro de la red de acogimiento", ha añadido García frente a la capacidad de las ONG que se encargan de la gestión humanitaria de estas personas.

COLABORACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

Del mismo modo y ante las críticas por la falta de dotación policial expresadas por sindicatos policiales e incluso por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), la delegada se ha cuestionado las ofertas de empleo público que se realizaron en la "etapa del PP" para "cubrir el relevo de todas las jubilaciones".

"Hemos tenido que llegar nosotros al Gobierno de España para hacer una oferta de empleo público", ha dicho la representante del Ejecutivo en Andalucía antes de reconocer la existencia de un "déficit" de efectivos y apelar a la "colaboración y coordinación" de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a "la Policía Local".

García ha indicado la cooperación que ha habido entre fuerzas policiales durante la declaración del Estado de Alarma y bajo el mando único para que se mantenga "ese buen clima" a pesar de que las competencias han sido devueltas a sus respectivas instituciones.

La delegada ha insistido además de que de los "más de 4.000 inmigrantes" llegados a las costas andaluzas en lo que va de año "han dado positivo tres personas" lo que supone "el 0,13 por ciento" del total, según sus cálculos.