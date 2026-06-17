El Gobierno también pedirá al TSJA que anule la licencia del Algarrobico si no lo hace Carboneras en otro pleno

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha anunciado que, al igual que Greenpeace y la Junta de Andalucía, solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución subsidiaria de la sentencia que obliga a anular la licencia del hotel del Algarrobico siempre que el Pleno de Carboneras (Almería) no proceda a cumplir con el fallo en un nuevo pleno.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del departamento que dirigen la ministra Sara Aagesen después de que la corporación municipal de Carboneras haya acordado este miércoles por mayoría --con cinco votos del PSOE y dos de ediles no adscritos-- posponer la votación del acuerdo para la revisión de oficio de la licencia hasta recabar nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida.

Desde el Miteco se ha instado "a todos los grupos políticos" del Ayuntamiento de Carboneras, que lidera el alcalde Salvador Hernández (CS) con apoyo de varios miembros del PP, a que en el próximo pleno "voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia".

No obstante, el Ayuntamiento ya ha manifestado que trasladará la decisión de aplazar la votación, promovida por el edil no adscrito Felipe Cayuela, tanto al TSJA como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), que emitió el pasado 22 de mayo un dictamen preceptivo y vinculante favorable a declarar nulo el permiso que le fue concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para levantar el establecimiento.

Como alternativa, el Ministerio ha recordado que a principios de este mes el TSJA aceptó su personación en el procedimiento judicial que se sigue en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada, encaminado a hacer cumplir el fallo que en 2021 ordenó la revisión de la licencia de construcción.

En este sentido, se ha sumado a las acciones ya anunciadas por la Junta de Andalucía y Greenpeace para solicitar al tribunal una ejecución forzosa de la sentencia que evite más demoras y no haga depender las acciones necesarias del Ayuntamiento; una posibilidad que la organización ecologista ha reclamado en numerosas ocasiones durante los últimos años sin éxito.

Cabe recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica urgió además a la Junta de Andalucía a convocar la comisión mixta para abordar la demolición del hotel y la restauración del paraje natura conforme a los acuerdos suscritos en un protocolo de 2011 después de que el CCA avalara la nulidad del permiso municipal que se concedió bajo mandato socialista en el Consistorio carbonero.

No obstante, desde la Junta de Andalucía --que ostenta este año la presidencia rotatoria del órgano-- se optó por esperar a que el Pleno aprobara la anulación de la licencia para celebrar dicha cumbre. Ahora, tras este último revés, el Gobierno andaluz ha avanzado que convocará "en días" el encuentro, especialmente para "pedir explicaciones" al PSOE sobre la conducta de los ediles que han apoyado aplazar la decisión.

Al respecto, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a los cinco concejales de Carboneras que no han apoyado expresamente la anulación de la licencia y que han optado por posponer la votación, lo que iba en contra de las directrices que desde los órganos del partido se les habían facilitado.