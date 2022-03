El grupo 'En Clave de Soul' hace vibrar al Teatro Apolo de Almería en la presentación de su primer disco, 'Alma'

ALMERÍA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'En Clave de Soul' ha presentado este sábado en el Teatro Apolo "por todo lo alto" su primer disco, 'Alma', según el balance del Ayuntamiento, que ha considerado este domingo que la sala vivió "una de esas noches de las que hacen ciudad".

El consistorio ha apuntado en un comunicado que la actuación se suma a otros éxitos vividos en las dos últimas semanas, "en las que grupos y solistas almerienses han tenido el bello espacio escénico de la ciudad para presentar en directo toda la ilusión puesta en sus nuevos trabajos discográficos de estudio". Así fue con JJ Fuentes, hizo lo propio 'The River Band', cogió el testigo Antonio Álvarez y, en el caso de este sábado, "levantó pasiones" 'En Clave de Soul' con su "dulce propuesta" de dicha música, con matices de jazz, con mucho de funk y pinceladas de bolero, reggae, rock o rhythm and blues.

"Un revestimiento de buen gusto", en opinión del Ayuntamiento, que se plasma en 'Alma', su disco de debut, que anoche interpretaron íntegro junto a otras versiones, en el marco de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del consistorio.

'En Clave De Soul' es el nombre que lleva varios años defendiendo dos músicos experimentados de manera conjunta. Luz Negrillo como vocalista y Juanma Linde como saxofonista, ambos compositores. Locales, salas y eventos "conocen de su solvencia" y "por fin", tras una campaña de micromecenazgo llegaba su 'Alma', un disco de once canciones que fue grabado con una banda de excepción, la misma

que le acompañó anoche sobre las tablas del Apolo dejando atrás las programaciones de antaño.

Ángel Peñalver a la guitarra, Miguel Rosales al piano, Miguel Villafranca al bajo y Joaquín Berrolo, batería, a los que se sumó María José Gil a los coros, dieron lo mejor de sí para multiplicar las emociones de una noche de buena música.

Con un tempo sensual moviéndose en una suerte de chachachá con swing 'Aquí' abrió la actuación con una espectacular puesta en escena, con los músicos distribuidos a uno y otro lado del escenario, con la batería central al fondo, dejando el cuadrilátero central alfombrado para Negrillo y Linde. Palés a modo de telón haciendo escala, velas, perchero y con el logo de la banda iluminado en el centro y cerca del público.

Un ambiente que "invitaba a sentirse en la intimidad del hogar, con la calidez que transmiten sus canciones propias y también sus particulares versiones como ese 'Billie Jean' de Michael Jackson tamizado de aires jazz". El "bonito arranque", ha agregado la nota de prensa, "tuvo perfecta continuidad" con la sensibilidad de 'Nur', ('luz' en árabe), dedicada a esos trenes que hay que coger para aprovechar la vida, un tempo lento de funk que combinó bien con la bossa nova 'Desafinado'.

Para completar el primer tercio de concierto, 'En Clave De Soul' "sorprendería" convirtiendo la cruda 'Creep' de Radiohead en una balada soul, con especial mención a los arreglos de piano de la coda.

Animosa y con hechuras de R&B, 'Valerie' elevó el pulso antes de quedarse Luz a solas con el piano de Miguel Rosales en la castellanizada 'Broken', convertida en 'Me Querrás', finalizada con la banda. "Momentos emotivos de amores desencontrados", concluye el comunicado, como el de la arrebatada 'Vuélvelo A Sentir', potenciada con un fantástico solo emotivo de saxo y que se enlazaría con 'Misty'.

Antes de afrontar el último bloque, todavía llegaría la instrumental 'Almarillo', título que fusiona el título del disco con el concepto de personas 'amarillas' del polifacético escritor Albert Espinosa, en una composición de buen rollo y que interpretaron por primera vez al completo en el escenario del Apolo.

"Era un insuflo de fuerzas para afrontar el momento más sentimental de la noche", cuando Luz dedicó el bolero clásico 'Contigo En La Distancia' a su abuelo, a quien no pudo cantárselo por última vez en el hospital. El público del Apolo valoró con una cálida ovación.

Para el tercio final, el repertorio se haría más 'bailón' con el reggae de Sting transformado en su título en 'Englishgirl In New York', que destacado, además de por su cadencia, por el solo alternado de guitarra y saxo. María José Gil se acercaría al primer plano para interpretar a dúo la intensa 'My Funny Invention', para terminar la velada con las alegres lentejuelas para el doble ejercicio funk de 'Think About Your Love' y 'Me Hace Revivir', que terminaron de levantar al público de sus asientos.

La noche transcurrió con firma de discos para los mecenas y "para toda aquella persona que quiso llevarse su trozo de 'Alma' a casa".