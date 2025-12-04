Grupo Insur y Cosentino reciben la licencia para el nuevo residencial de Macenas (Almería), con 50 millones de inversión. - GRUPO INSUR

ALMERÍA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, una de las promotoras inmobiliarias cotizadas de referencia, y el 'family office' de la familia Cosentino han obtenido la licencia de obra de 'Las Terrazas', su proyecto conjunto de 125 viviendas en Mojácar (Almería). La inversión destinada a este desarrollo asciende a 50,4 millones de euros. El residencial se integrará dentro de Macenas Mediterranean Resort, un enclave de lujo a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata.

Según han explicado desde Grupo Insur, "su diseño contemporáneo, en combinación con una selección de materiales de primera calidad", serán algunos de los elementos distinguidos de esta promoción, que ofrecerá viviendas de uno, dos y tres dormitorios. A ello se sumarán sus terrazas con vistas al mar, sus áticos y sus bajos con jardín privado; todo ello, trazado en base a una arquitectura de carácter mediterráneo que juega con la luz natural tanto en los espacios interiores como en los exteriores. Las zonas comunes contarán con una piscina exterior infinity, una piscina indoor climatizada, un club social con terraza 'chill out' y un solárium orientado hacia el mar.

El director de promoción de Andalucía Oriental de Grupo Insur, Juan Conejo, ha señalado que "este ambicioso proyecto, que generará más de 300 empleos entre directos e indirectos, es fruto de nuestra alianza con la familia Cosentino, la cual nos ha permitido posicionarnos en una ubicación privilegiada de Almería y seguir expandiéndonos por toda Andalucía". "En Las Terrazas, los residentes podrán disfrutar de espacios modernos que ofrecen el máximo confort durante todo el día, gracias al clima ideal de la zona".

MACENAS MEDITERRANEAN RESORT

'Las Terrazas' es un residencial ubicado en Macenas Mediterranean Resort, un complejo residencial, turístico y de ocio orientado al "lujo discreto" desarrollado por el 'family office' de Cosentino, con el propósito de "preservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de este enclave del levante almeriense". El resort incluye un club social con restaurantes, piscina, zona lounge, centro deportivo, tiendas, centro estético y 'wellness', entre otras zonas de interés, ofreciendo un estilo de vida alineado con la naturaleza y el respeto al entorno.

Cuenta también con un campo de golf diseñado por Stirling & Martin, el cual se encuentra inmerso en una reforma que lo convertirá en un referente medioambiental al integrar el uso eficiente de agua reciclada con soluciones de biodiversidad y vegetación autóctona. El proyecto final contará con 18 hoyos y una serie de nuevos servicios complementarios como una escuela de golf, un restaurante y una tienda especializada, entre otras novedades. Se prevé que esté operativo a finales de 2026.

Paralelamente, se encuentra en proceso de construcción el que se convertirá en el primer hotel 5 Estrellas de la localidad de Mojácar. Todo ello, convierte a Macenas Mediterranean Resort en uno de los principales impulsores del turismo de lujo en la provincia de Almería.