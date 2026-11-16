La Guardia Civil deja "sin efecto" la reorganización de sus agentes en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - PP DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha decidido dejar "sin efecto" la redistribución de unidades y personal del Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería) a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que anulaba la parte de la orden ministerial que reestructura la Dirección General de la Policía y sustentaba la creación de una comisaría de Policía Nacional en el municipio.

Desde el Instituto Armado han trasladado a los agentes que también quedan suspendidas, por el momento, las medidas a adoptar encaminadas a la desaparición del cuartel en el que operan un total de 183 agentes, de los que 161 se veían directamente afectados por la reestructuración.

En su comunicación, consultada por Europa Press, la Guardia Civil señala como causa de esta paralización la sentencia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimaba parcialmente un recurso de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y determinaba que la creación de la Comisaría de Roquetas carecía de la debida motivación jurídica y de estudios previos que la justificaran.

Fue el pasado 27 de octubre cuando la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunía con los afectados y les comunicaba la "desaparición" de dicho puesto con la implantación de la Policía Nacional en el municipio. El encuentro se produjo una semana después de la fecha del fallo, que trascendió con posterioridad.

El repliegue del cuerpo en la localidad roquetera estaba previsto a partir del próximo 1 de diciembre pese a los reclamos de las organizaciones profesionales, que habían solicitado su continuidad.

El personal afectado por la reestructuración que ahora queda en suspenso implica a 161 agentes pertenecientes al puesto de Roquetas de Mar, seis agentes de la Policía Judicial y otros 16 del núcleo de servicios que sirve a la Subdelegación de Gobierno y al centro penitenciario de El Acebuche. Estos dos últimos grupos quedarían adscritos directamente a Vícar.

De forma paralela, desde Interior se preveía el despliegue de la Policía Nacional a partir del 1 de diciembre, con una implantación progresiva de hasta 210 agentes que arrancaría con instalaciones provisionales en locales adaptados en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

No obstante, a raíz de las discrepancias surgidas por esta decisión, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) decidió paralizar la cesión a la Policía Nacional de la mitad del edificio de 12.000 metros cuadrados proyectado para acoger las dependencias de la nueva Comisaría y de la Jefatura de la Policía Local hasta conocer "los planes definitivos" del Ejecutivo en materia de seguridad.