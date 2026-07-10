La Guardia Civil habilita en Garrucha un puesto para denunciar desaparecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el Paseo Marítimo de Garrucha (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de Garrucha (Almería), situado en la calle Mayor de la localidad, una oficina para la recogida de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio sucedido en este jueves en Los Gallardos, que de momento se ha cobrado once vidas y ha dejado ocho heridos, cuatro de ellos graves.

Según ha trasladado la Comandancia a los medios, el objetivo prioritario de esta oficia es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias con las que "lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible".

Desde la Guardia Civil han hecho un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan hacia este punto y así poder agilizar el proceso de identificación de los desaparecidos de forma paralela a los trabajos de extinción del incendio.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que se trata de un "terrible incendio muy complejo en una zona con muchísimos diseminados y viviendas incrustadas en zona forestal con una velocidad de propagación altísima" y ha detallado que los once fallecidos, aparentemente de origen británico, se han localizado en el entorno del municipio de Bédar, que se decidió confinar ante la cercanía de las llamas, lo que ha evitado "situaciones de mayor gravedad".