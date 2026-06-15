Hallan el cadáver de un hombre flotando en el agua en el Puerto de Garrucha (Almería)

Archivo - Panorámica aérea del puerto de Garrucha (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un varón, del que no han trascendido más datos, ha sido localizado en el agua en el Puerto de Garrucha (Almería) a primera hora de este lunes, según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía.

Sobre las 9,15 horas, el Servicio Local de Protección Civil de Garrucha ha informado al 112 de que habían recibido un aviso en el que les alertaban de que habían encontrado un cadáver bocabajo flotando en el agua, a la altura del monumento de la Virgen del Carmen.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha movilizado a la Guardia Civil. El cuerpo ha sido trasladado al puerto comercial, según ha indicado Protección Civil.

Por su parte, Guardia Civil ha informado de que se ha activado el protocolo judicial, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.