Heridas tres mujeres y dos hombres en un accidente de tráfico en la A-7 entre Aguadulce y Almería

Archivo - Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres mujeres y dos hombres han resultado heridos este miércoles en un accidente de tráfico con varios vehículos implicados que se ha registrado en la A-7 a su paso por el término municipal de Enix, a unos cinco kilómetros de la capital almeriense.

Según ha informado EMA 112, el siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 8,00 horas a la altura del kilómetro 795, sentido Málaga, cuando varias llamadas que alertaban de una colisión múltiple por alcance con varios vehículos implicados.

Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Los operativos en el lugar han informado de que finalmente han sido tres los vehículos implicados en el accidente que ha provocado afecciones a la vía, aunque según ha informado Guardia Civil de Tráfico, ya han quedado abiertos a la circulación ambos carriles.

Los servicios sanitarios han evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas a tres mujeres de 62, 27 y 26 años y a dos hombres de 47 y 28.