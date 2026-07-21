Herido en Almería un trabajador de la construcción de 39 años al caer desde una segunda planta

Archivo - Una operadora en la sala regional de 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de la construcción de 39 años ha resultado herido este martes tras precipitarse desde una segunda planta y caer sobre un aparcamiento de bicicletas en la calle Conde Villamonte, en Almería.

Según ha informado a Europa Press el servicio de emergencias 112, el aviso se ha recibido a las 10,40 horas. Tras la caída, el hombre se encontraba consciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico y un golpe en una pierna, por lo que ha sido evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, junto con personal sanitario. El 112 también ha avisado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.