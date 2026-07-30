Herido un hombre de 41 años atropellado en Viator (Almería)

Archivo - Un operador del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un atropello a primera hora de la mañana a la salida de Viator (Almería), en dirección a Pechina, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El aviso se ha recibido sobre las 6,45 horas, después de que el peatón quedara atrapado entre varios vehículos estacionados. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, que han trasladado al herido al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el atropello.