Herido tras recibir un disparo y salirse de la vía en la A-92 a la altura de Las Tres Villas (Almería)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido este miércoles cuando circulaba a bordo de su vehículo por la A-92, en el término municipal de Las Tres Villas (Almería), al sufrir un disparo en un pie desde otro vehículo, lo que ha provocado que se saliera de la vía y quedara accidentado.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil han confirmado que el herido, que circulaba en dirección Granada, ha sido evacuado a través de medios aéreos del 061 hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Los primeros avisos se han recibido sobre las 14,20 horas, cuando varios alertantes afirmaban que se había producido un accidente de tráfico en el kilómetro 344 de la A-92. Algunos advertían que el ocupante del coche había sufrido disparos desde otro vehículo.

Así, se ha avisado a efectivos sanitarios y Guardia Civil de Tráfico, que ha constatado la presencia del afectado. Los alertantes también han comunicado la existencia de un incendio, sin que por el momento se conozca si guarda o no relación con los hechos.

Desde la Guardia Civil se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y tratar de detener al autor o autores de los disparos, quienes habrían huido del lugar en otro turismo. La investigación está abierta.