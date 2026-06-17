Heridos cinco jóvenes tras una colisión entre dos turismos en Almería capital

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería) - COLEGIO DE ENFERMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes de entre 23 y 30 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar heridos en una colisión entre dos turismos registrada a última hora de este martes 16 de junio en Almería capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un ciudadano alertó sobre las 20.45 horas de que dos vehículos habían chocado en la Rambla de Belén y había varios heridos, por lo que desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local.

Los servicios médicos desplazados al lugar del accidente confirmaron al 112 el traslado de cinco personas al Hospital de Torrecárdenas: dos mujeres de 24 y 34 años y tres hombres de 23, 29 y 30 años.