La Hermandad de La Macarena gana el X Concurso Exorno de Altares del Corpus Christi de Almería

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, entre el primer premio del X Concurso Exorno de Altares del Corpus Christi a la hermandad de la Macarena - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Macarena ha ganado el X Concurso Exorno de los Altares, organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, cinco altares efímeros han sido instalados por las hermandades de la ciudad en la calle para ensalzar el recorrido de la procesión del Corpus Christi

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha entregado los premios, destacando que "queremos potenciar las tradiciones de la ciudad de Almería. Este certamen llega a su décima edición para realzar la procesión del Corpus Christi, poner en valor la simbología de la liturgia, y para el disfrute de todos los almerienses".

El Exorno de los Altares es una tradición que consiste en instalar altares efímeros en el recorrido de la procesión del Corpus Christi. De esta manera, las hermandades y cofradías sacan a la calle las tallas de los santos, unido a elementos del culto sacramental, bellamente decorados con flores.

El primer premio ha sido para la Hermandad de la Macarena, que ha realizado la instalación en la calle Eduardo Pérez, en el acceso a la Plaza de la Catedral. El segundo premio ha sido para la Hermandad del Silencio que ha instalado el altar en un lateral del Convento de las Claras. Los tres accésits son la Hermandad de la Soledad, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Iglesia de Santiago.

El hermano mayor de la Macarena, junto a las Siervas de María, han recibido con gran alegría el primer premio. Adrián Martínez explica que "queremos acompañar en el 150 aniversario de la Fundación de las Siervas de María, a quienes donaremos el premio económico, y se ha visto reflejado en el altar".

El jurado, compuesto por Rafael Soriano, vicepresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Luis Molina, fotógrafo cofrade y José Antonio Esteban, experto en la materia, han destacado de la ganadora "la ornamentación floral, la simbología y los detalles".