La historia de la Feria de Almería se exhibe en el Archivo Municipal hasta el 11 de septiembre

Exposición 'Luz, Color y Tradición' en el Archivo Municipal de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Almería 'Adela Alcocer' ha abierto al público la exposición documental 'Luz, Color y Tradición: un recorrido por la memoria de nuestra Feria', que reúne documentos históricos originales para mostrar la evolución de las fiestas de la ciudad desde comienzos del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI y que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 11 de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, la muestra se ha organizado con motivo de las festividades patronales de la ciudad, que este año se desarrollarán del 21 al 29 de agosto, por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones.

La exposición se encuentra en la sede central del Archivo Municipal, ubicada en la calle Arráez, 20, está dirigida a todos los públicos y podrá visitarse de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.

Los fondos seleccionados permiten recorrer la transformación de la Feria y las distintas circunstancias que han marcado su celebración a lo largo del tiempo.

Además de los principales acontecimientos vinculados a la Feria, los documentos permiten conocer aspectos de su organización social, sanitaria y económica, así como la forma en la que se regulaban las celebraciones, se planificaban sus diferentes actividades y el papel que desempeñaban en la vida cotidiana de la ciudad.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacado que "'Luz, Color y Tradición' pone en valor el patrimonio documental de Almería y la importante labor de conservación y difusión que desarrolla el Archivo Municipal, acercando a la ciudadanía testimonios originales que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad".

Como actividad vinculada a la exposición y a la Feria, el cronista Antonio Sevillano ofrecerá el próximo martes, 18 de agosto, a las 12,00 horas, una charla en el propio Archivo Municipal, a la que dará la bienvenida el concejal de Cultura. La asistencia también será gratuita hasta completar aforo.