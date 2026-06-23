Hogueras, 'sardinatas', conciertos y espectáculos pirotécnicos para recibir este martes la Noche de San Juan en Almería

Fuegos artificiales en una playa de Almería durante la Noche de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la costa de Almería se preparan para recibir este martes la Noche de San Juan con programaciones que combinan hogueras, 'sardinadas', conciertos, fuegos artificiales en puntos como Pulpí o Garrucha y dispositivos especiales de seguridad y limpieza en la capital, el Levante y el Poniente, además de tradiciones singulares del interior como el baño nocturno en la Balsa de Cela, en Lúcar, o el lavado de cara del santo en Alhama.

En la capital almeriense, donde el día 24 de junio es festivo local, las playas volverán a concentrar el grueso de la celebración, con El Palmeral como uno de los puntos principales de la programación municipal.

Para esta edición, la programación de verano 'Te Falta Calle' incluye la actuación de la Orquesta Liverpool en El Palmeral, con entrada libre hasta completar aforo y horario previsto entre las 23,00 y las 0,00 horas. También se celebrará la fiesta de San Juan con Orgullo, organizada por la asociación Almería Diversidad a la altura del Espigón de los Gatos, a partir de las 18,30 horas, dentro de la Semana del Orgullo Lgtbiq+ 2026.

El Ayuntamiento de Almería repartirá por segundo año consecutivo 50.000 kilos de madera limpia, sin elementos metálicos ni barnices, con motivo de la Noche de San Juan, en una iniciativa incluida en la programación del Mes Mundial del Medio Ambiente.

La madera se distribuirá en los puntos de acceso a la playa entre San Miguel y Nueva Almería para su intercambio por palets u otros elementos que puedan ser llevados a la arena para su quema, con el fin de evitar la presencia de clavos, objetos metálicos cortantes y restos peligrosos tras las hogueras.

El operativo municipal quedará activado durante la tarde-noche del día 23 en los paseos marítimos y tendrá como referencia el Puesto de Mando Avanzado de El Palmeral de El Zapillo, con Policía Local, Bomberos y Protección Civil, además del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Emergencias 112 y socorristas con vigilancia ampliada hasta las 2,00 horas.

La limpieza de playas comenzará a las 6,00 horas del día 24 para que la arena vuelva a estar disponible en torno a las 10,00 horas. El dispositivo alcanzará las playas urbanas y las de La Garrofa, Las Olas, Costacabana, El Alquián, Retamar y Cabo de Gata, con más de un centenar de personas y unas 50 unidades de maquinaria específica.

La alcaldesa ha dictado además un bando en el que se recuerda la prohibición de botellones, acampadas, acceso a las playas con hierros, clavos, púas, barnices, pinturas u otras sustancias inflamables, así como el uso de champús o geles de baño en las duchas. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones de hasta 3.000 euros.

CELEBRACIONES EN EL LEVANTE

Vera concentrará la programación de Vera Playa, desde las 22,00 horas, en tres puntos principales: el final de la avenida Tortuga Boba, con concierto de Perjukik2, hogueras y barra de la asociación Veradiversa; el final de la calle Delfín, junto al hotel Zímbali, con concierto de Los Lagartos y hogueras; y la playa Las Marinas-Bolaga, en Maricielo, también con hogueras.

Pulpí ha programado en San Juan de los Terreros la actuación de la Orquesta El Norte a las 22,30 horas en la explanada del paseo marítimo, una Fiesta DJ 'Noche de San Juan' a las 23,00 horas en el recinto de actuaciones 'Vive Terreros' y fuegos artificiales a las 0,30 horas en el lugar de costumbre.

En el municipio pulpileño, la noche coincidirá con la huelga indefinida convocada desde la jornada laboral del 22 de junio en la empresa concesionaria del servicio público de limpieza viaria, playas y recogida de papeleras.

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta ha fijado servicios mínimos del 35 por ciento de la plantilla habitual en esta época del año, porcentaje que se elevará al 60 por ciento durante la celebración de la noche de este martes.

Mojácar ha situado su programación en la playa del Descargador, con actividades infantiles desde las 19,00 horas, música en directo a partir de las 21,00 horas, sesión del DJ Sefe a las 22,00 horas, gran hoguera a medianoche y actuación de Los Kaliqueños a las 0,30 horas, además de hoguera infantil y sardinada gratuita.

Garrucha ha previsto una programación en la playa del Pósito y la zona del Náutico con actividades infantiles desde las 19,00 horas, fiesta de la espuma, animación musical, apertura de barras desde las 22,00 horas, sardinada gratuita, Orquesta Melodía, hoguera y fuegos artificiales a medianoche.

FIESTAS EN EL PONIENTE

Roquetas de Mar mantendrá el foco de San Juan en el barrio de las 200 Viviendas, donde las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista se desarrollan del 20 al 24 de junio con despertar de cohetes, Feria del Mediodía, fiesta del agua, de la espuma y de los colores, coronación del Rey, Reinas y Damas de San Juan 2026, Día de la Bicicleta, triduo, ofrenda floral, pasacalles, charanga y procesión final.

La programación roquetera incluye además una romería hasta la playa de La Romanilla y el tradicional 'lavado de cara' de San Juan, mientras que el litoral del municipio será de nuevo punto de encuentro este martes por la noche.

En El Ejido, el litoral será el principal escenario de la noche, con un dispositivo especial que reforzará la Policía Local a través de la Unidad de Playas y la Unidad de Prevención 092. El operativo contará también con 28 socorristas repartidos en 14 torres de vigilancia con módulos sanitarios y un dispositivo de limpieza para que las playas queden operativas durante la mañana del día 24.

Adra ha incluido la Noche de San Juan en su programación del Verano Cultural 2026, con la playa de San Nicolás como uno de los puntos señalados para la celebración, en una noche en la que el Ayuntamiento ha ordenado también los usos permitidos en el litoral para compatibilizar la fiesta con la seguridad, la limpieza y el descanso vecinal.

Las normas de uso en las playas de Adra estarán vigentes desde las 9,00 horas del día 23 hasta las 3,00 horas del día 24. En El Censo estarán permitidas las barbacoas familiares, pero no las carpas ni las grandes hogueras; en San Nicolás no estarán permitidas carpas, barbacoas ni hogueras; y en El Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola se permitirán carpas, barbacoas y fuegos controlados.

TRADICIONES DEL INTERIOR

En Lúcar, la barriada de Cela volverá a celebrar la Noche de San Juan en torno a la Balsa de Cela, donde a las 22,30 horas tendrá lugar la tradicional degustación gratuita de sardinas en la Plaza de la Balsa y, a medianoche, el baño nocturno en el manantial.

La fiesta en Cela contará además con verbena popular desde la medianoche, amenizada por la Orquesta El Origen y un DJ animador, dentro de una programación de fiestas que continuará el día 24 con misa en honor al patrón y procesión por las calles de la barriada.

Alhama de Almería mantendrá el tradicional traslado de la imagen de San Juan Bautista hasta Los Caños, donde a medianoche tendrá lugar el lavado de cara del santo, dentro de unas fiestas que comenzaron el día 20 con verbena popular y reparto de ponche y bocadillos en la Plaza de España.

Las fiestas de San Juan Bautista en Alhama concluirán el día 24 con disparo de cohetes a las 12,00 horas, misa en la Ermita de San Juan a las 20,30 horas y posterior procesión por las calles del barrio.