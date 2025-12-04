El hotelero Lázaro López, al diseñador Sergi Regal y el técnico Said Zamani encarnarán a los Reyes Magos en Almería

Archivo - Cabalgata de los Reyes Magos en Almería en 2024. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha confirmado que el hotelero Lázaro López, el diseñador Sergi Regal y el técnico deportivo Said Zamani serán los encargados de representar como emisarios a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata de Almería 2026 de la tarde-noche del próximo 5 de enero.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha mostrado su "ilusión" por los preparativos de una Cabalgata 2026 que "este año tiene un recorrido diferente debido a las obras del Paseo" y cuyos detalles "serán desvelados en los próximos días en la tradicional recepción a los emisarios en el salón de plenos de la Casa Consistorial", según ha apuntado en una nota el Consistorio.

Vázquez ha querido mostrar su "agradecimiento" a los emisarios por aceptar "la gran responsabilidad que supone trasladar a los Reyes Magos las cartas de todos los almerienses" y les ha garantizado que van a vivir "una experiencia única que no van a olvidar nunca".

Lázaro López, Sergi Regal y Said Zamani tomarán el testigo de sus antecesores en la Cabalgata de Reyes del año que está cerca de concluir, que se parecían mucho al propietario del bar 'El Quinto Toro', Manuel Leal; al presidente del Club de Mar, Mariano Sarmiento; y al mediador intercultural y comerciante, El Hadji.

Como es tradición, en la tarde-noche del 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a saludar a los almerienses desde el balcón de la Plaza de la Constitución tras su llegada a la Plaza de la Catedral. Posteriormente recorrerán las calles de la capital en sus carrozas "antes de repartir regalos e ilusión en cada hogar".