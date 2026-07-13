Identificadas otras tres víctimas en el incendio de Los Gallardos (Almería): un matrimonio belga y una británica

Puesto de mando avanzado desplegado por un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido en la tarde de este lunes tres nuevas identificaciones de víctimas en el incendio de Los Gallardos (Almería), resultando estas un matrimonio belga y una mujer de origen británico.

Con estas tres últimas, el total de víctimas identificadas asciende a nueve personas, además de la última víctima mortal conocida en la noche de este pasado domingo, una mujer de 93 años. Por ende, quedarían otras tres personas por identificar del total de trece víctimas que ha provocado el incendio.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, se han producido ya las comunicaciones a los familiares de las víctimas de los fallecidos en estos nueve casos, si bien la comunicación la realiza de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañados por un psicólogo.

En total, las víctimas del incendio identificadas hasta el momento son cuatro hombres y cinco mujeres, de los que ocho son extranjeros y uno español. De los trece fallecidos, cinco proceden del Reino Unido, tres de Bélgica y una de Francia, además de un ciudadano español, todos ellos mayores de edad. La referida sección recibía en la mañana de la presente jornada a seis de las personas fallecidas.