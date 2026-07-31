Identificado en Almería por suplantar una identidad para realizar apuestas 'online' con un DNI falso

Un agente de la Guardia Civil durante la investigación en Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería ha esclarecido un delito de usurpación de estado civil y falsedad documental tras identificar a un hombre que suplantó la identidad de otra persona para abrir una cuenta en una casa de apuestas 'online' con un DNI falso.

Según ha informado la Comandancia en una nota, la investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia a través del sistema telemático 'On Red', al detectar, durante la confección de su declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2025, unos rendimientos económicos de 445 euros procedentes de una casa de apuestas "que nunca había percibido ni reconocido como propios".

Las primeras gestiones permitieron determinar que una tercera persona había utilizado parte de los datos identificativos del denunciante junto con un DNI falso para crear una cuenta de juego. Como consecuencia de esta actuación, los beneficios obtenidos por el presunto autor quedaron asociados fiscalmente a la identidad de la víctima.

A partir del análisis de la información facilitada por la plataforma de juego y del resto de diligencias practicadas, los agentes reconstruyeron el procedimiento utilizado e identificaron al presunto responsable de los hechos, un hombre con domicilio en Leganés (Madrid).

La Guardia Civil ha solicitado a la autoridad judicial correspondiente que dicte una orden de averiguación de paradero y detención. Las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Huércal-Overa (Almería).

La actuación se ha desarrollado dentro del Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, centrado, entre otros delitos, en la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso ilícito de datos personales.

La Guardia Civil ha destacado que la colaboración entre la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta "fundamental" para detectar este tipo de fraudes, proteger a las víctimas y facilitar la identificación de sus autores.

RECOMENDACIONES ANTE UNA SUPLANTACIÓN

Ante la detección de movimientos económicos que no se reconozcan, la recepción de notificaciones de servicios que no se hayan contratado o la sospecha de que los datos personales han sido utilizados de forma fraudulenta, el Instituto Armado recomienda contactar inmediatamente con la entidad o plataforma afectada y conservar toda la documentación y las evidencias disponibles.

También aconseja presentar una denuncia en el puesto de la Guardia Civil o en la dependencia policial más cercana o, cuando proceda, a través de los canales habilitados para la denuncia telemática.

Asimismo, recomienda solicitar asesoramiento especializado a través del 017, la línea gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que ofrece orientación ante suplantaciones de identidad, estafas y otros incidentes de ciberseguridad.

Ante la existencia de indicios de delito, la Guardia Civil insta a comunicar los hechos a través de los teléfonos 062 y 112, su página web o la aplicación 'AlertCops', que permite contactar de forma "rápida y discreta" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.