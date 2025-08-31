TRIGUEROS (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado este domingo de que el incendio forestal, ya estabilizado, en el entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería), ha afectado a 1.116 hectáreas, lo que eleva "el número de hectáreas ya en lo que va de año afectadas por incendios forestales a 6.151".

Así lo ha señalado Sanz, que ha asistido al chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales en Trigueros (Huelva), donde ha incidido en que el incendio de Lubrín ha sido "muy complicado por la orografía y por los vientos cambiantes y una situación muy complicada que ha sido resuelta de manera muy eficaz".

Al respecto, ha destacado la "aportación extraordinaria" de medios aéreos, además del "esfuerzo personal de la brigada de bomberos forestales y todos los técnicos, que ha sido fundamental".

En este punto, ha recordado que la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería por el incendio quedó desactivada a las 17.12 horas de este pasado sábado. Los efectivos continúan el trabajo por tierra para combatir el fuego.

De igual modo, Sanz ha trasladado el agradecimiento y el máximo reconocimiento en nombre del Gobierno de Andalucía a los profesionales del Plan Infoca, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Por otro lado, Sanz ha reiterado que "evidentemente sabíamos que era un año muy complicado" porque "con la lluvia se había incrementado de manera muy sustancial la masa forestal y eso era tener más combustible", lo que se une a las olas de calor.

"Todavía nos quedan meses complicados, septiembre y octubre son meses complicados, mantenemos el riesgo extremo en incendios forestales", ha reiterado y ha vuelto a llamar "a la prudencia" y "a la responsabilidad". "El 90% de los incendios tienen que ver con la mano del hombre", ha señalado, al tiempo que ha precisado que "una buena parte lo es por irresponsabilidad, lo es por negligencia, pero también en muchos casos es intencionado y de mala fe".

"El riesgo cero no existe" y "queda un mes de septiembre y octubre complicado", por lo que "apelo a la responsabilidad, a la prudencia, a la concienciación de la población para que ante cualquier atisbo de humo llame inmediatamente al 112 y cualquier actitud sospechosa, llame al 112 porque esos segundos de esa llamada evita una catástrofe, evita que se convierta en un gran incendio y también nos permite detener y poder investigar las causas" de los fuegos, ha concluido.