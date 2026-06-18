El Infoca da por extinguido el incendio de Carboneras y mantiene controlado el de Mojácar (Almería)

Estado inicial del incendio forestal declarado en el paraje El Saltador, en Carboneras (Almería). - INFOCA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 13,10 horas de este jueves el incendio forestal declarado en el paraje El Saltador, en Carboneras (Almería), mientras que el fuego originado en El Sopalmo, en Mojácar, continúa controlado y con efectivos desplegados sobre el terreno para evitar posibles reactivaciones.

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción a través de la red social 'X', el incendio de Carboneras ha quedado extinguido después de haber sido controlado sobre las 17,20 horas del miércoles, tras más de siete horas de trabajo por parte de los medios terrestres y aéreos movilizados en la zona.

En el caso de Mojácar, fuentes del Infoca han indicado a Europa Press que el incendio permanece controlado y que los efectivos mantienen labores de vigilancia, detección de puntos calientes, remate y liquidación de esos puntos.

Estas tareas se mantendrán, según han precisado, hasta que el director de extinción estime que "efectivamente no hay posibilidad de que haya nueva activación", por lo que el dispositivo permanecerá en la zona hasta que pueda declararse la completa extinción del fuego.

El incendio de Mojácar se originó en el paraje El Sopalmo, en las inmediaciones de una urbanización, y quedó controlado a las 7,30 horas de este jueves. Durante la tarde del miércoles, el Ayuntamiento activó su plan municipal de emergencias y se procedió al desalojo preventivo de unos 50 vecinos de la barriada, que pudieron regresar a sus casas en torno a las 21,00 horas tras comprobarse que el peligro había pasado.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que el fuego se inició sobre las 17,00 horas en un espacio muy cercano a viviendas y que, por efecto del viento, se desplazó hacia el monte.

Asimismo, ha aclarado que no se trató de un incendio forestal que bajara hacia las viviendas, sino que se originó cerca de ellas, por lo que la Policía Local y el Ayuntamiento decidieron desalojar a los vecinos "de forma responsable".

En ambos incendios se movilizó una decena de medios aéreos y varios grupos de bomberos forestales para frenar el avance de las llamas, avivadas por los vientos registrados en la zona.

En concreto, se movilizaron cuatro helicópteros de transporte y extinción, un avión pesado, seis aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, cinco camiones de extinción, doce retenes y cuatro brigadas de refuerzo (Brica), a los que se sumaron agentes de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos del Levante.