Infoca da por extinguido el incendio forestal en Mojácar (Almería), que tuvo 50 desalojos

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal que se declaró el pasado miércoles en el término municipal de Mojácar (Almería), donde hasta 50 vecinos fueron desalojados.

En concreto, el incendio forestal originó en el paraje El Sopalmo, donde también hay una urbanización. Según el Infoca, el fuego se ha dado por extinguido a las 20,30 horas de este sabado, 20 de junio.

A este incendio se refirió la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien ha explicado a los medios que el fuego se originó sobre las 17,00 horas del miércoles en un espacio muy cercano a una zona de viviendas de modo que, a raíz del viento, se desplazó hacia el monte.

De esta forma, el Ayuntamiento de Mojácar se vio obligado a activar su plan municipal de emergencias debido a una "complicada" situación que conllevó el desalojo de los vecinos de la barriada "de forma inmediata". En torno a las 21,00 horas pudieron regresar a sus casa tras constatar que el peligro había pasado.

"No fue un incendio forestal que bajó hacia las viviendas, sino que fue todo lo contrario, se originó muy cerca de las viviendas y por eso, desde Policía Local y desde el Ayuntamiento, de forma responsable, decidieron decirle a los vecinos que desalojaran", ha aclarado la delegada, quien ha especificado que no hubo daños ni personales ni materiales. La representante de la Junta señaló que el plan municipal seguiría activo hasta la completa extinción del incendio.