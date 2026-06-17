El Infoca eleva a ocho los medios aéreos en el incendio forestal del paraje El Saltador de Carboneras (Almería)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - ÁLEX ZEA - EUROPA PRESS

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha elevado a ocho los medios aéreos movilizados para sofocar el incendio forestal declarado este miércoles en el paraje Saltador, en el término municipal de Carboneras (Almería), que continúa activo y cuenta con un helicóptero pesado, cuatro semipesados, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Según ha actualizado el dispositivo a través de 'X', a las 12,30 horas el operativo estaba integrado además por tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

El fuego se declaró a las 9,50 horas con una primera movilización de un helicóptero semipesado, dos medios de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Posteriormente, el Infoca reforzó el ataque inicial con un segundo helicóptero semipesado y un tercer grupo de bomberos forestales, antes de ampliar de nuevo el despliegue al mediodía con más medios aéreos, personal técnico y dos brigadas especializadas de refuerzo.

Este incendio se produce en plena época de peligro alto, que comenzó el 1 de junio, después de un inicio de año en el que el último balance oficial situaba en 25 las intervenciones del Infoca en Almería, entre ellas 16 conatos y nueve incendios, con más de 417 hectáreas afectadas.

Antes del inicio del periodo de riesgo alto, la provincia ya había registrado cinco incendios forestales en los últimos diez días de mayo, el mayor de ellos el originado el 21 de mayo en el paraje 'El Pocico', en la zona minera de La Vagoneta, que afectó a unas 223,57 hectáreas entre los términos de Almería y Huércal de Almería.