El Infoca mantiene el dispositivo terrestre para estabilizar el incendio de Mojácar (Almería) tras la retirada aérea

Vista aérea del incendio forestal declarado en el paraje El Sopalmo, en Mojácar (Almería). - EMA INFOCA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca continúa trabajando para estabilizar el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar (Almería), donde los medios aéreos se han retirado con la caída del sol y permanecen desplegados once efectivos terrestres.

Según ha informado el dispositivo a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, en la zona trabajan actualmente cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, en un incendio declarado a las 17,10 horas.

Durante la tarde han llegado a intervenir hasta diez medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuatro semipesados, cuatro aeronaves de carga en tierra y un helicóptero de coordinación.

Este incendio en Mojácar es el segundo registrado en la provincia durante la jornada de este miércoles, tras el declarado a las 9,50 horas en el paraje El Saltador, en Carboneras, que el Plan Infoca dio por estabilizado a las 16,00 horas tras más de seis horas de trabajo.