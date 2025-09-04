Ingenieros técnicos agrícolas de Almería advierten de la "peligrosa y persiste" plaga de trips en pimiento esta campaña

Daños a causa del Thrips parvispinus en pimiento cultivado en un invernadero de Almería. - COITAAL

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería (Coitaal) ha mostrado su "máxima preocupación" ante la propagación de una plaga "peligrosa y persistente" del trips del tabaco --'Thrips parvispinus'-- durante esta recién iniciada campaña agrícola, que se presenta como una "amenaza real" en las plantaciones de pimiento debido a que muestra "una incidencia sin precedentes y adelantado al calendario habitual".

En un comunicado, el órgano colegial ha señalado que, si bien en 2020 su presencia era "aislada", el arranque de la presente campaña 2025/2026 ha revelado un "mayor repunte", especialmente en el Poniente almeriense, donde su presencia "se multiplica de forma vertiginosa".

"Los daños son visibles y demoledores: brotes deformados, hojas plateadas, flores decoloradas y frutos marcados por picaduras que reducen drásticamente su valor comercial", han advertido antes de puntualizar que, en los casos más severos, la plaga ha obligado a dar por terminado el cultivo de forma prematura, "con pérdidas millonarias y un riesgo creciente de que los agricultores abandonen el pimiento", lo que abre el mercado a otros países productores.

Desde Coitaal han señalado que los productores fitosanitarios autorizados se han mostrado ineficaces puesto que "no logran frenar al insecto, dejando al sector en una situación de vulnerabilidad extrema", lo que hace que los agricultores tengan en el campo "enemigo resistente y sin una herramienta clara para contenerlo".

Por ello, han pedido de forma "urgente" revisar los protocolos de prevención y control en todas las fases del cultivo, desde el semillero con el uso de mallas en carros porta-bandejas y revisiones exhaustivas del material vegetal, hasta la finca, donde resulta "imprescindible" el monitoreo frecuente y la elaboración de planes de manejo integrado en colaboración con los peritos agrícolas.

El presidente de Coitaal, Fernando Paniagua, ha advertido del "comportamiento alarmante" de una plaga para la que "no existen atajos ni soluciones milagrosas", ya que, según entiende, "la única vía es la lucha integrada, combinando control biológico, medidas culturales y los fitosanitarios autorizados, siempre con un asesoramiento profesional y responsable".

"El agricultor debe ser cauto: escuchar cantos de sirena y confiar en falsas promesas solo agravará el problema. La clave está en la responsabilidad compartida y en la ciencia aplicada al campo. De lo contrario, nos enfrentamos a una catástrofe agrícola de gran magnitud", ha trasladado.

Coitaal ha informado de que ha publicado en su web ingenierosagricolas.org una guía descargable, con pautas prácticas para identificar, prevenir y controlar el 'Thrips parvispinus' en pimiento.