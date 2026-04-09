Ingresa en prisión un hombre detenido por robar en cinco locales de hostelería de Albox (Almería)

El presunto autor en el interior de uno de los establecimientos de hostelería de Albox (Almería) durante uno de los robos investigados. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona, que ha ingresado en prisión por orden del Juzgado de guardia de Huércal-Overa, como presunta autora de cinco delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos de hostelería de Albox (Almería).

En el mismo operativo se ha investigado además a una segunda persona por su presunta participación en los hechos, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras detectarse varios hechos delictivos con características similares, lo que permitió establecer una línea de trabajo común.

Los robos seguían un mismo 'modus operandi': los autores fracturaban los accesos a los locales con "objetos contundentes", como piedras de grandes dimensiones o incluso un extintor, y una vez en el interior sustraían el dinero de las cajas registradoras para "abandonar rápidamente el lugar".

A partir de ahí, la Guardia Civil de Albox desarrolló una intensa actividad operativa con la que los agentes lograron identificar al presunto autor y vincularlo con la totalidad de los robos investigados.

Durante la investigación, los agentes determinaron además la participación de una segunda persona, que actuaba como apoyo y realizaba labores de vigilancia en al menos uno de los robos.

La Guardia Civil ha señalado que esta actuación ha evitado la continuidad de unos hechos delictivos que generaban "alarma social" y un "importante perjuicio económico en el sector hostelero".

Asimismo, ha indicado que mantiene sus dispositivos operativos y de investigación para "garantizar la seguridad ciudadana y la protección del tejido empresarial de la provincia".