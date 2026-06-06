La Inspección de Trabajo detectó 244 infracciones en el sector agrario de Almería durante 2025, casi todas graves

Imagen de archivo de trabajadores en una explotación agrícola. - María José López - Europa Press

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss) detectó el pasado año un total de 244 infracciones en campañas específicas desarrolladas en el sector agrario de Almería, de las que 242 fueron graves, tras investigar a 3.821 trabajadores en actuaciones sobre riesgos laborales, maquinaria, equipos y control del empleo agrícola.

Según consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita de Sumar, consultada por Europa Press, la mayor parte de las irregularidades se concentró en las campañas de control de empleo en actividades agrícolas, con 117 actuaciones, 296 trabajadores investigados y 174 infracciones, de las que 173 fueron graves y una leve.

La segunda campaña con mayor número de irregularidades fue la de control de los riesgos asociados a la actividad agraria, que sumó 125 actuaciones en la provincia, con 3.513 trabajadores investigados, 68 infracciones --67 graves y una leve-- y 307 requerimientos.

A estas cifras se añadieron las actuaciones específicas sobre máquinas y equipos en el sector agrario, donde la Inspección llevó a cabo siete intervenciones, investigó a 12 trabajadores, detectó dos infracciones graves y formuló 36 requerimientos.

En total, las tres campañas específicas desarrolladas en Almería sumaron 249 actuaciones inspectoras, con 343 requerimientos en los bloques relativos a riesgos asociados a la actividad agraria y a máquinas y equipos.

La respuesta parlamentaria, dirigida a los diputados Enrique Fernando Santiago Romero y Juan Antonio Valero Morales, subraya que el organismo estatal planifica cada año un "importante número" de actuaciones inspectoras en el sector agrario, tanto en materia de economía irregular como de seguridad y salud en el trabajo.

Estas campañas se ejecutan en todo el territorio nacional, aunque tienen una "especial intensidad" en provincias donde la actividad agrícola tiene mayor peso económico y laboral, "como es el caso de Almería".

La contestación recoge, además, que estas campañas han vuelto a ser planificadas para 2026, por lo que la Inspección mantiene el seguimiento sobre las condiciones de trabajo en el sector agrario, sin perjuicio de otras actuaciones al margen de las campañas específicas sobre tiempo de trabajo, fraude en la contratación temporal o incumplimientos en materia de salarios.