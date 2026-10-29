Instituciones y colectivos de Almería guardan silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Minuto de silencio en la Subdelegación del Gobierno en Almería en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha mostrado este jueves su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el último balance oficial, mediante actos de homenaje y minutos de silencio convocados por instituciones y representantes del ámbito ferroviario.

Las muestras de duelo se han sucedido en distintos puntos de la provincia, entre ellos el campus de la Universidad de Almería (UAL), la sede del Gobierno andaluz y la Subdelegación del Gobierno, a las que se ha sumado una concentración convocada por el comité de empresa de Renfe ante la estación histórica de la capital.

Uno de los actos más multitudinarios ha tenido lugar en la UAL, donde más de medio millar de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios se han reunido junto al escudo de la institución, en respuesta a una convocatoria conjunta de las universidades públicas andaluzas.

El vicerrector de Profesorado y Planificación Docente de la UAL, José Manuel Ortega, ha trasladado el "afecto, solidaridad y apoyo" de la comunidad universitaria a las familias afectadas y ha agradecido la labor de los servicios de emergencias. Asimismo, ha expresado su deseo de que la investigación permita esclarecer las causas del siniestro y contribuya a mejorar la seguridad ferroviaria.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha presidido otro minuto de silencio en el Patio de los Naranjos de la sede del Gobierno andaluz en Almería, al que también han asistido la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez; el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; y la subdelegada del Gobierno en Almería en funciones, María Dolores Cruz.

Durante el acto, Góngora ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Además, ha subrayado que "si hay un elemento básico en la red de transporte ferroviaria, es la seguridad" y ha insistido en la responsabilidad de las administraciones de garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios.

Estos homenajes han coincidido con el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno central, que se prolongarán hasta las 24,00 horas del sábado 31 de octubre. Durante este periodo, la bandera nacional ondeará a media asta en los edificios públicos y buques de la Armada, al igual que las banderas del campus universitario.