El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de seis fallecidos en Los Gallardos

Dos personas observan el avance del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería. De ellos, los médicos forenses han realizado durante la mañana de este viernes cuatro autopsias. Los médicos forenses continúan trabajando, junto con la Guardia Civil, en el levantamiento de los otros seis cadáveres, una tarea costosa por lo inaccesible del terreno. Se espera que a lo largo de la tarde puedan llegar a las instalaciones del IML los otros seis cuerpos.

Según ha informado el Instituto, aún no hay ninguna persona identificada. Una vez realizada la autopsia, el departamento de Genética del servicio de Criminalística de la Guardia Civil tendrá que analizar en la sede central de Madrid todas las muestras recogidas para la identificación de los cuerpos. Todas las muestras recogidas en el día de hoy se trasladarán a Madrid en helicóptero esta misma noche.

Los médicos forenses de Almería tienen previsto realizar dos autopsias más esta tarde, de los cuerpos que ya están en el IML, y continuar trabajando cuando lleguen más cuerpos, aunque no descartan solicitar apoyo para agilizar el trabajo, muy complejo debido al estado de los cuerpos. En cuanto a las denuncias por desapariciones, a lo largo de la mañana se han formalizado dos.

Todos estos datos se han recogido en el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se ha puesto en marcha esta misma mañana. Desde el CID, tan sólo podemos informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y de los levantamientos realizados, pero aún no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas.

El CID, que se activó este viernes a las 9,30 horas, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Vera es el órgano judicial encargado de la investigación del incendio y el que ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.