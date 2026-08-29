Intervenidos más de 26.000 litros de combustible en Almería durante los meses de julio y agosto

Archivo - Almería.-Sucesos.-AM.-La lucha contra el 'petaqueo' se refuerza con 8 detenidos y 21 embarcaciones incautadas hasta mayo - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, dentro de los dispositivos que desarrolla de forma permanente para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las actividades relacionadas con el denominado "petaqueo", ha intervenido durante los meses de julio y agosto 26.303 litros de combustible en diferentes actuaciones desarrolladas en la provincia.

Estas intervenciones, elevan a más de 126.000litros la cantidad de combustible intervenido en lo que va de año, además de la detención de 25 personas, 27 embarcaciones y cerca de una veintena de vehículos como resultado de la labor preventiva y operativa que los agentes de la Guardia Civil desarrollan para combatir la infraestructura logística que da soporte a este tipo a actividades ilícitas, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

Durante los meses de julio y agosto, estas actuaciones han permitido además la detención de doce personas y la investigación de otras dos, así como la aprehensión de cinco embarcaciones y la intervención de tres vehículos. La lucha contra el petaqueo constituye una parte fundamental de los dispositivos que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de manera permanente contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas.

En este marco la vigilancia y actuación sobre el almacenamiento, transporte y suministro irregular de grandes cantidades de combustible permite a los agentes incidir directamente sobre la infraestructura logística empleada para el abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad (EAV), dificultando la capacidad operativa de las organizaciones que se sirven de estos medios para el desarrollo de actividades ilícitas y contribuyendo, al mismo tiempo , a prevenir los riesgos asociados a estas prácticas.

Esta labor tiene además una importante vertiente preventiva, al contribuir a reducir los riesgos asociados al almacenamiento, manipulación y transporte irregular de combustible, reforzando con ello la protección de las personas, los bienes y la seguridad ciudadana.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para comunicar cualquier actividad sospechosa relacionadas con movimientos inusuales de embarcaciones, combustible o vehículos en zonas costeras, a través de diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación "Alertcops").