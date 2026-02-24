Intervienen 110 armas de alarma sin numeración destinadas a un parque temático de Almería

Caja de madera con parte de los revólveres de alarma intervenidos en Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 110 armas de alarma y señales, carentes de numeración y sin punzonado reglamentario, cuyo destino final era su uso en un parque temático de la provincia de Almería.

Las armas, tipo revólver marca Bruni, calibre nueve milímetros Knall, han quedado depositadas en la Intervención de Armas y Explosivos y se encuentran a disposición de la Subdelegación del Gobierno ante el riesgo de que puedan venderse de nuevo y ponerse en circulación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La actuación se inició tras las labores de control sobre la tenencia y uso de armas, al tener conocimiento de que una empresa francesa en situación de quiebra y concurso de acreedores las ofrecía para su venta.

El pasado 2 de febrero, componentes de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de Almería se desplazaron a un establecimiento de la provincia, donde localizaron 11 cajas de madera que contenían las armas intervenidas, "aparentemente de procedencia italiana".

De las indagaciones realizadas se desprende que estas armas podrían haber pertenecido a una empresa francesa que en 2023 solicitó autorización a la Subdelegación del Gobierno en Almería para celebrar un juego de aventuras o rol en la zona del desierto de Tabernas.

El evento no se celebró tras el informe desfavorable emitido por la IAE de Almería, que constató que las armas que se pretendían introducir en España no estaban numeradas ni punzonadas conforme a la normativa vigente.

La Comandancia recuerda que la tenencia y uso de armas están sujetos a una estricta regulación y aconseja consultar previamente con la Intervención de Armas y Explosivos ante cualquier duda para evitar infracciones o responsabilidades penales.