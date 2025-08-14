Intervienen en El Ejido (Almería) un arma de fuego con cinco cargadores y 35 cartuchos en un control nocturno

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego con cinco cargadores y 35 cartuchos en un control preventivo desarrollado durante la madrugada del pasado 5 de agosto en El Ejido (Almería).

Uno de los cargadores estaba alojado en el arma y un cartucho en la recámara, en disposición de ser disparado, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado. Los hechos tuvieron lugar a las 00,18 horas, cuando un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizó un control en la rotonda situada en la carretera de Adra, próxima a una gasolinera de El Ejido.

El agente encargado de la cobertura previa observó cómo el conductor de un vehículo descendía del mismo y arrojaba una mochila a la cuneta. De inmediato y sin perderla de vista, alertó al resto de agentes del operativo.

El vehículo fue interceptado en la parte trasera de la gasolinera, donde se encontraban cinco ocupantes, entre ellos el varón adulto que conducía y que había arrojado la mochila, una mujer adulta y tres menores de edad.

La inspección de la mochila reveló que contenía una pistola Astra, modelo 1921, de calibre nueve milímetros, con cachas nacaradas blancas, así como cinco cargadores --uno de ellos en el arma-- y 34 cartuchos adicionales, además del que se encontraba en la recámara.

En el registro superficial del conductor se halló un sexto cargador incompatible con el arma intervenida. La Brigada de Policía Judicial de El Ejido instruyó diligencias por estos hechos y la Brigada de Policía Científica realizó un reportaje fotográfico e inició un estudio balístico para determinar si el arma pudiera estar vinculada con algún hecho delictivo sin resolver.

La Unidad de Prevención y Reacción de El Ejido ha intensificado sus controles preventivos con el objetivo de detectar y retirar de la circulación armas ilícitas que pudieran encontrarse en posesión de terceros de forma ilegal.

El conductor y la mujer que le acompañaba fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, que decretó su libertad con cargos.