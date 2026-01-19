La investigación sobre el crimen de Pechina (Almería) ve posibles vínculos con el narcotráfico

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, en una imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este lunes que la investigación por la muerte a tiros de un hombre de 45 años de edad en un cortijo de Pechina (Almería) la madrugada del pasado domingo sigue abierta sin que se descarte que los hechos puedan tener vinculación con el narcotráfico.

En declaraciones a los medios, Martín ha apuntado que "los hechos que ahora se están investigando sí pudieran estar relacionados con el tráfico de drogas", aunque no ha podido precisar si guardaría o no relación con las actuaciones policiales desarrolladas anteriormente en la zona, donde se han desarticulado importantes cultivos de marihuana y grupos organizados acusados de traficar con armas de fuego.

El subdelegado ha incidido en que "es aún pronto para hacer ninguna afirmación" sobre el siniestro en el que trabaja la Guardia Civil y en el que "no hay ninguna persona que haya sido detenida en este momento".

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de testigos que avisaban de un herido y advertían de un episodio con "multitud de disparos" pasadas las 4,30 horas de la madrugada del domingo.