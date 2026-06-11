Un investigado del caso Mascarillas apunta que el hijo del exalcalde de Fines le usó para tapar su control de la empresa

Archivo - Un furgón de la Guardia Civil llega a la Ciudad de la Justicia de Almería en una imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

ALMERÍA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los exadministradores de la empresa OYC Servicios Urbanos investigado en el caso Mascarillas ha señalado este jueves al hijo del exalcalde de Fines como el verdadero responsable de la mercantil señalada como una de las sociedades empleadas en el seno de la trama para la obtención de contratos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines con los que conseguir el supuesto cobro de comisiones.

Fuentes presentes en el interrogatorio han explicado a Europa Press que el investigado, quien apenas estuvo siete meses como administrador de la sociedad entre julio de 2019 y enero de 2020, se habría limitado a seguir las instrucciones de Rodrigo Sánchez López sin que llegara a administrar 'de facto' la empresa a la que accedió siendo director de obra.

En esta línea, ha negado a preguntas del juez instructor Manuel Rey Bellot, la Fiscalía y de su abogado, Juan Marfil, que él como administrador llegara a representar a la empresa en las mesas de contratación a la hora de concurrir en licitaciones de obra con las administraciones públicas, sentido en el que ha reducido su papel al de un mero 'mandado'.

Según su versión, era el hijo del exalcalde --a su vez, primo del exvicepresidente de Diputación y exdiputado de Fomento Óscar Liria-- quien le manifestaba qué obras y actuaciones se le habían concedido a la mercantil para que pudiera ponerse al frente de los trabajos una vez ya conseguidos los contratos.

El investigado ha reconocido, no obstante, haber firmado documentos ante notario en representación de OYC cuando era requerido para ello aunque, según ha dicho, bajo cierto desconocimiento de las funciones que realizaba más allá del papel de "socio" que creía encarnar.

Con ello, ha explicado que fue él mismo quien a los pocos meses decidió marcharse de la compañía que, según los indicios de los investigadores, llegó a obtener contratos con la institución provincial así como con el Consistorio finense por un importe de más de 1,2 millones de euros solo entre 2020 y 2024, aunque 'los Rodrigos' habrían ejercido control sobre la empresa al menos desde 2017.

De acuerdo con su versión, el hijo del exprimer edil de Fines habría empleado a administradores temporales para estar al frente de la empresa, varios de los cuales tienen previsto declarar este viernes ante el juez instructor junto con el exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, quien habría solicitado comparecer después de que su intervención quedara suspendida el primer día por enfermedad de su letrado.

Dicha versión coincide con los indicios que maneja la UCO, desde la que se asegura que padre e hijo se habrían servido de terceras personas para "velar" la administración por su parte de la sociedad investigada.

Los indicios que obran en la instrucción apuntan a una "actividad ficticia y simulada" de OYC, ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de "una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos", para lo que además el exalcalde de Fines se habría aprovechado del cargo que ostentó durante 22 años en el Ayuntamiento.

Durante la ronda de comparecencias también ha declarado un segundo empresario que la Guardia Civil vincula, junto con Óscar Liria, a la mercantil Pulconal, de modo que dicha relación se habría producido a través del empresario Kilian López, el supuesto 'conseguidor' del contrato de dos millones de euros de mascarillas que originó la investigación.

El investigado se ha reconocido como empresario de la comarca del Mármol aunque se ha desligado de los negocios que se le atribuyen en la investigación con Kilian López, con el que sí ha reconocido otras relaciones comerciales e incluso algún préstamo monetario ocasional.

Durante el jornada, el juez ha accedido además a la comparecencia de Hortensia L., la tía del supuesto 'comisionista' quien se ha acogido a su derecho a no declarar al igual que el exalcalde de Fines --ambos representados por el abogado Evaristo Llanos-- y el hijo del exalcalde.

La investigación de la UCO señala a la mujer como una de las personas de las que se habría servido la trama para hacer entregas de dinero en metálico procedentes de las supuestas comisiones percibidas a los padres de Óscar Liria en enero de 2021.