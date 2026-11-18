Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor por presuntos delitos de conducción temeraria y lesiones por imprudencia tras atropellar a dos peatones mientras realizaba trompos y derrapes "a gran velocidad" en la explanada de una cooperativa agrícola situada en la carretera AL-4301, en el término municipal de El Ejido (Almería).

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, cuando agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Almería intervinieron en un siniestro vial. A raíz de estos hechos, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) inició las gestiones para esclarecer lo sucedido.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de El Ejido, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El conductor podría enfrentarse a una pena de prisión de dos a cinco años, una multa de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de seis a diez años, además de las penas correspondientes a las lesiones ocasionadas.

La Comandancia recuerda que las unidades de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana mantienen una "vigilancia permanente" para evitar este tipo de conductas ilícitas y prevenir los riesgos que puedan generar para la seguridad vial.