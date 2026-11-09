Investigan a una cuidadora de Almería acusada de sustraer 25.000 euros en joyas a una anciana

Un agente de la Guardia Civil observa una foto de las joyas recuperadas. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Albox (Almería) investiga a una cuidadora acusada de haber sustraído unos 25.000 euros en joyas a una anciana que se encontraba a su cargo así como a una segunda persona que las habría llevado a un establecimiento de compraventa de oro por la receptación de las alhajas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un familiar de la víctima, en la que manifestó las sospechas sobre la cuidadora por cómo se habían producido los hechos y su facilidad para acceder al domicilio, según ha indicado la Comandancia en una nota.

En el marco de sus pesquisas, la mujer reconoció los hechos y devolvió parte del botín, si bien otra parte se habría vendido en un establecimiento de compraventa de oro con la colaboración de un tercero.

Las diligencias por un delito de hurto y otro de receptación junto con los investigados han quedado a disposición de un juez.