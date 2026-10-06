Investigan los daños y un posible robo en el colegio público Santa Isabel de Almería durante la madrugada

Archivo - CEIP Santa Isabel de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar el origen de los daños y posible robo de material en el colegio público Santa Isabel, situado en el barrio de Los Ángeles de Almería, durante la pasada madrugada.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que desde primera hora de la mañana reponsables de la Delegación Territorial de Educación se han desplazado hasta el centro educativo para coordinarse con el equipo directivo y atender las necesidades del robo.

Los miembros del equipo directivo y otros componentes del claustro han podido contemplar a su llegada al centro los daños ocasionados en el colegio, donde han hallado severos desperfectos en puertas forzadas así como en buena parte del material

"La Policía Científica ha acudido al centro para realizar las actuaciones correspondientes y actualmente se está completando el inventario del material sustraído y de los daños ocasionados para incorporarlo a la denuncia", han añadido desde la Administración andaluza.

Asimismo, durante la jornada de este martes el servicio de comedor escolar ha debido suspenderse por no poder prestarse con normalidad, de modo que, como alternativa, se ha ofrecido a los estudiantes un menú "tipo pícnic para garantizar la atención al alumnado". Desde la Junta confían en que este miércoles el servicio ya se preste con normalidad.