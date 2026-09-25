Investigan a dos personas tras intervenir más de 1.200 prendas falsificadas durante las fiestas de Adra (Almería)

Prendas deportivas intervenidas durante las fiestas patronales de Adra (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 1.256 prendas deportivas con indicios de ser falsificadas, valoradas en más de 100.000 euros, durante las fiestas patronales de Adra (Almería) y ha investigado a dos personas por su presunta participación en un delito contra la propiedad industrial.

La actuación se desarrolló entre el 5 y el 10 de septiembre, cuando la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Almería (Pafif) articuló un dispositivo de control e inspección de los puestos de venta ambulante instalados en el recinto ferial.

El dispositivo tenía como objetivo detectar la venta de productos fraudulentos, ilegales o que vulneraran los derechos de propiedad industrial, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

Durante las inspecciones, los agentes detectaron una "gran cantidad" de artículos ocultos entre los puestos de venta ambulante para ser vendidos al público de manera "clandestina" y cuya procedencia legal "no se podía acreditar", por lo que procedieron a la incautación de las prendas deportivas de reconocidas marcas de prestigio que presentaban "claros indicios de ser falsificadas".

La Guardia Civil ha señalado que, dentro del marco de la protección de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, el Servicio Fiscal y de Fronteras desarrolla una "intensa labor" contra la falsificación de prendas y el comercio ilícito mediante inspecciones en puntos de venta, recintos aduaneros y centros de distribución.

Según la Comandancia, estas actuaciones persiguen el fraude fiscal, protegen la economía local y el comercio legítimo y garantizan la seguridad de los consumidores frente a productos que no superan los controles de calidad exigidos.