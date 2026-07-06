Investigan a una trabajadora de una residencia de mayores de Almería por sustraer las joyas a una usuaria

Una agente de la Guardia Civil con algunas de las joyas recuperadas. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una trabajadora de una residencia de la tercera edad del Levante almeriense como presunta autora de la sustracción a una mujer con Alzheimer de varias piezas de joyería que, posteriormente, habría intentado vender.

Según ha indicado la Comandancia, la investigación arrancó a principios de junio a raíz de la denuncia presentada por la hija de la víctima, quien alertó de que las joyas de su madre habían desaparecido del centro de mayores en el que reside.

Personal de la Guardia Civil de Huércal-Overa (Almería) inició una serie de pesquisas para tratar de averiguar el paradero de las alhajas mediante una búsqueda minuciosa a partir de las características de las mismas.

De este modo, localizaron las piezas, que fueron reconocidas por la hija de la víctima, al tiempo que consiguieron dar con el paradero de la mujer que había tratado de venderlas, quien fue identificada como una trabajadora de la residencia. Las diligencias han sido puestas a disposición de un juez.