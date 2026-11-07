IU Almería llama a manifestarse en Sevilla contra la entrega a Vox de la atención a las víctimas de machismo

Archivo - La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate - IU - Archivo

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en la provincia de Almería ha llamado a participar este domingo 8 de noviembre en la manifestación convocada por Marea Violeta Andalucía en Sevilla contra la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de dejar en manos de Vox los servicios de atención a las víctimas de violencia machista.

La formación, que forma parte de Marea Violeta Almería, estará en la marcha, que saldrá a las 12,00 de la avenida del Cid y terminará ante el Palacio de San Telmo bajo el lema 'Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas', tal y como ha destacado el partido en una nota de prensa.

"Moreno Bonilla le ha dado las llaves de la atención a las víctimas a un partido que niega que la violencia machista exista. Es como poner a un pirómano al frente de los bomberos", ha afirmado la coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate. "Y no es una exageración: es el mismo partido que en 2019 pidió los nombres de las funcionarias que atienden a las víctimas. Que alguien nos explique para qué los quería", ha añadido.

Amate ha aseverado que en Almería "ya se sabe a dónde lleva ese camino". "Aquí, en El Ejido, el gobierno municipal de PP y Vox llegó a pedir salir del sistema VioGén. Eso es lo que hacen cuando gobiernan juntos", ha señalado.

"La mujer de Roquetas, de La Mojonera o de un pueblo del Almanzora que se atreve a denunciar necesita un servicio especializado que la crea y la proteja, no a alguien que piensa que lo suyo es 'violencia intrafamiliar'. El domingo vamos a Sevilla a decir que nuestros derechos no son moneda de cambio para que el PP siga en San Telmo". ha asegurado.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la Junta ha dejado bajo la dirección de Vox el Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) y las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género (UVIVG). Marea Violeta ha alertado además la sustitución del informe de impacto de género de normas y presupuestos por un informe de impacto en la familia centrado en la natalidad, y el intento de cambiar el término "violencia de género" por "violencia intrafamiliar". El manifiesto de la convocatoria cuenta con el respaldo de más de 200 entidades andaluzas.

La plataforma reclama una rectificación institucional, más presupuesto, independencia técnica y profesional, formación especializada, equipos multidisciplinares y cobertura en todo el territorio. IU comparte estas reivindicaciones y defiende, en el programa de Frente Amplio, destinar al menos el 5% del presupuesto del Estado a políticas de igualdad, aumentar cada año un 10% la partida contra las violencias machistas, más juzgados especializados y centros de crisis abiertos las 24 horas, y acceso prioritario a la vivienda pública para las víctimas.