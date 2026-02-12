Juan Magán se suma al cartel del Puro Latino Almería Fest 2026, que se celebrará el 10 y 11 de julio en Almería

Cartel de la actuación de Juan Magán en la tercera edición del Puro Latino Almería Fest. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

La tercera edición de Puro Latino Almería Fest, que se celebrará los días 10 y 11 de julio, ha sumado al cartel de este año al creador del electro-latino Juan Magán, que se incorpora a nombres ya confirmados como Myke Towers, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo o Saiko.

Juan Magán es uno de los "artistas más queridos" por la familia de Puro Latino Fest y también una "personalidad clave en la escena", como demuestran sus certificaciones multiplatino en Hispanoamérica y Estados Unidos y las nominaciones recibidas a los Latin Grammy y los Latin Billboard, según ha señalado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

Artista multidisciplinar español y dominicano, es productor, compositor e intérprete de sus éxitos, la mayoría certificados multiplatino en todos los países de habla hispana y Estados Unidos.

Nominado por primera vez al Latin Grammy en 2012, se consolida como artista de éxito internacional. Desde entonces, ha trabajado en una colección de hits y colaboraciones con Enrique Iglesias, Don Omar, Paulina Rubio, Pitbull, J. Balvin, Belinda, Gente de Zona, Yandel, Farruko, Nelly Furtado, Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Future, Rich The Kid, Leona Lewis, CeeLo Green o Deorro, entre otros.

En la última década se ha situado entre los artistas españoles líderes en plataformas digitales, con discos multiplatino y diamante por las altas ventas de sus sencillos y el reconocimiento Vevo Certified en multitud de sus vídeos.

Con millones de sencillos vendidos y una colección de hits que lo han llevado al número uno en descargas y al top de radio y charts internacionales, ha sido nominado siete veces al Latin Grammy, seis a los Latin Billboard y cinco a Lo Nuestro, Premios Goya de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Los 40 Music Awards, Premios Heat y Video Clip Awards.

El festival cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, entre otras instituciones, y las entradas y abonos se encuentran disponibles en 'https://purolatino.es/almeria/entradas/' con distintos precios en función de la zona del recinto. Incluyen un seguro de no asistencia, con condiciones en la web.

Cada usuario puede adquirir hasta cuatro tickets de manera simultánea y aplicar en la compra el Bono Cultural.