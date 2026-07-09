Jucil pide a Interior que frene el "cierre" de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) y le dé competencias

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas - PP DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha exigido al Ministerio del Interior que frene el "cierre" del puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) y permita que tenga competencias compartidas con la Policía Nacional, cuyo desembarco se prevé hacia finales de este año.

Para la asociación, eliminar a la Guardia Civil de un municipio que presenta "elevados índices de criminalidad" sería un "grave error operativo", por lo que ha insistido en implantar un modelo que "aproveche la experiencia de ambos cuerpos en beneficio de los ciudadanos".

La entidad se ha mostrado en contra del "desmantelamiento" anunciado por la propia institución, que anunció la reubicación de más de 180 agentes en otros puntos de la provincia tras "meses de incertidumbre" por el anuncio de la llegada de Policía Nacional.

Para la asociación, eliminar la presencia de la Guardia Civil en una de las localidades "con mayor crecimiento demográfico y mayores índices de criminalidad de Andalucía" podría perjudicar "tanto a la seguridad ciudadana como a la eficacia de los dispositivos policiales".

Frente a ese planteamiento, Jucil defiende un modelo de competencias compartidas para aprovechar la experiencia, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa de ambos cuerpos al servicio de los ciudadanos. En este sentido, recuerda que en Andalucía hay 25 términos municipales donde se da esta situación.