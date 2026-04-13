Una juez de Almería abre diligencias para investigar la muerte en 2025 de un varón con cáncer de mama

Archivo - Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa (Almería) ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) interpuesto por presunto homicidio por imprudencia grave ante un paciente que falleció por cáncer de mama.

En un auto emitido el pasado 9 de abril, consultado por Europa Press, la instructora acuerda incoar diligencias tras aceptar la inhibición realizada por un juzgado de Sevilla, ante el que inicialmente se presentó la denuncia, y dispone que se libre un oficio para que desde el SAS se remita al órgano judicial el historial médico completo del fallecido "a la mayor brevedad posible".

De igual modo, y dentro de las primeras diligencias acordadas, también acuerda que una vez que se reciba la documentación se libre un oficio para que los médicos forenses del juzgado determinen si la actuación que se siguió por parte de los profesionales de la sanidad pública fue "conforme a 'lex artis'".

Desde el despacho Sires Abogados, que representa a la familia del fallecido, han valorado esta actuación judicial a partir de los indicios apreciados al considerar que "marca un precedente relevante" puesto que constituye "la primera denuncia penal" admitida a trámite y objeto de investigación "centrada en un posible retraso en el cribado sanitario que podría haber resultado determinante en el fallecimiento".

Asimismo, han subrayado que "la detección precoz es un elemento esencial en muchos procesos asistenciales, y su retraso injustificado puede tener consecuencias irreversibles".

En esta línea, añaden que "la investigación permitirá determinar si existieron fallos estructurales o asistenciales que derivaron en un resultado fatal", ya que "el objetivo de la familia es conocer la verdad de lo ocurrido y que, en su caso, se depuren las responsabilidades correspondientes, contribuyendo además a mejorar el funcionamiento del sistema sanitario".

ANTECEDENTES DESDE 2005

El paciente era natural de Garrucha (Almería) y fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo, tratado quirúrgicamente en Madrid, donde residía, mediante mastectomía y vaciamiento axilar. El tumor fue de tipo hormonodependiente, como es habitual en los casos de cáncer de mama masculino.

En contexto, tras su jubilación en 2011, el paciente se trasladó definitivamente a Garrucha y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud, donde fue atendido por su médico de cabecera por patologías menores, "sin seguimiento oncológico ni realización de pruebas de control pese a sus antecedentes". Tras ello, en octubre de 2024 fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa por un cuadro de malestar general y cistitis persistente, detectándose un derrame pleural masivo derecho.

El bufete asegura que se descartó "erróneamente" una reaparición del cáncer de mama, atribuyendo el cuadro "a un presunto cáncer de pulmón no confirmado" por lo que se privó al paciente de la posibilidad de recibir tratamiento hormonal paliativo "que podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia". Apuntan igualmente a que "incluso se extravió la muestra de líquido pleural que le fue extraído, lo que impidió confirmar el diagnóstico metastásico".

Finalmente, el paciente murió el 25 de julio de 2025, por lo que su familia decidió iniciar un proceso legal contra la Junta de Andalucía, a la que considera responsable de un "mal seguimiento" de su enfermedad, ya que, "aunque por edad no estaba incluido en el programa de cribado de cáncer de mama, el Servicio Andaluz de Salud tenía la obligación de atenderle de por vida debido a los antecedentes que arrastraba desde 2005".