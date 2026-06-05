El juez autoriza a la UCO analizar documentos sacados de la casa y el despacho del expresidente de Diputación de Almería

Archivo - Acceso al Palacio Provincial, sede de la Diputación de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor del caso Mascarillas, Manuel Rey Bellot, ha autorizado a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que accedan y analicen la documentación y dispositivos que intervinieron el pasado mes de noviembre en la vivienda y el despacho del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García en el marco de la causa ante presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, malversación y blanqueo de capitales.

En un auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado accede a la petición oficiada por la Guardia Civil para poder elaborar nuevos informes y determinar los indicios que obran en la trama destapada a raíz del contrato por valor de dos millones de euros de material sanitario tramitado en la institución provincial durante la pandemia de covid-19.

Así, da acceso al desprecinto y apertura de las bolsas en las que se contiene, entre otros efectos, recortes de papel con anotaciones manuscritas en el domicilio de García así como anotaciones con ingresos declarados y cobrados en efectivos intervenidos en su despacho de la calle Navarro Rodrigo para obtener una copia e indagar en busca de nuevas pruebas.

De igual forma, se autoriza a los agentes el volcado de todos los documentos relacionados con el expediente de mascarillas así como al contenido de un conjunto de 790 folios con sus conversaciones de WhatsApp u otros sistemas de mensajería instantánea en los que abordaba presuntas 'mordidas' con los exvicepresidentes Óscar Liria y Fernando Giménez a través de un lenguaje en clave con términos odontológicos.

La misma resolución también permite a los agentes analizar los documentos con anotaciones manuscritas y facturas localizadas en una vivienda y en el despacho de Fernando Giménez, cuya declaración ante el juez prevista para este jueves tuvo que ser aplazada por enfermedad de su abogado defensor.

Entre los documentos localizados en las dependencias de la institución provincial donde Giménez acudía se encuentra un libro de facturación de viajes y dos conjuntos documentales que son de interés para los investigados a la hora de determinar si se produjeron supuestos amaños en la contratación pública de obras y servicios.

De otro lado, el juez también accede a que sean inspeccionados y analizados para posteriores informes indagatorios los contratos de arrendamiento, manuscritos y otras evidencias halladas en la cada de la hermana de Javier Aureliano García, en Balanegra, a la que también se investiga.

Los informes también tendrán en cuenta, conforme a la disposición del instructor, la documentación recogida en la sede de Gesa Andalucía 2004 situada en Fines y asociada al exalcalde del municipio y a su hijo; este último a su vez, primo de Óscar Liria. Los agentes sostiene que la mercantil habría actuado como una sociedad interpuesta para la canalización de fondos de presunto origen delictivo.

Por último, el juez también autoriza el acceso a varios expedientes y una agenda localizada en la vivienda del funcionario del Área de Fomento de la Diputación investigado como una de las piezas en el supuesto entramado destinado al amaño de contratos con empresas.