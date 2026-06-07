A juicio el acusado de matar a una vecina de Alhama de Almería tras aplastarla al embestir contra su coche

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar desde este lunes un juicio con jurado contra un hombre acusado de haber matado a una vecina de Alhama de Almería al haber embestido su camioneta mediante un "fuerte acelerón" marcha atrás contra el turismo aparcado de la víctima, quien estaba en la acera y quedó aplastada entre su coche y la fachada de un residencial.

La Fiscalía pide 13 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio consumado ante la muerte de la mujer, que permaneció 18 días en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas ante las gravísimas heridas que padeció a causa del impacto, el cual quedó filmado por ella misma con su móvil así como por una sobrina, que vio los hechos desde la ventana de su vivienda.

Según el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 12,20 horas del 19 de diciembre de 2023 cuando el acusado salía marcha atrás del garaje de su residencial, situado en la calle Bailén de Alhama de Almería, con un vehículo tipo camioneta de grandes dimensiones.

Frente a la puerta de salida, a escasos dos metros de distancia, se encontraba el vehículo de la víctima "debidamente estacionado" en una reserva de espacio, toda vez que la propietaria se encontraba junto al coche.

Para salir del garaje, el acusado hizo varias maniobras hacia adelante y hacia atrás de forma que llegó a colisionar de forma leve con el turismo de la víctima, de 46 años, quien al darse cuenta "golpeó varias veces" con su mano la camioneta para llamar la atención del conductor.

No obstante, el hombre siguió con sus maniobras sin bajarse del vehículo y "sin preocuparse de los posibles daños que hubiese causado". En este sentido, las mismas imágenes captadas por los testigos muestran daños en el marco del garaje así como en el propio vehículo del acusado a la hora de realizar las maniobras.

En un momento dado, el hombre introdujo por completo el coche en el garaje bajando la rampa para, acto seguido, dar un "fuerte acelerón marcha atrás" con el que golpeó el turismo de la víctima y lo desplazó casi cinco metros de su posición, lo que hizo que invadiera la acera y aplastara a la mujer contra la fachada del residencial.

La Fiscalía apunta que el acusado salió del garaje "sin tener ninguna visibilidad de la zona y sus aproximaciones" así como sin "tomar las más elementales precauciones" para asegurarse que la mujer no estaba en su trayectoria, dado que "sí tenía conocimiento de que estaba en las inmediaciones".

Así, rechaza una conducta accidental de los hechos al considerar que el conductor era "consciente de la alta probabilidad" que tenía de atropellar a la mujer "por lo peligroso de su acción", con lo que incluso habría asumido esta posibilidad sin más vacilación.

El juicio, en el que la acusación particular endurece su acusación ante un presunto delito de asesinato --cuyo mínimo legal es de 15 años-- mientras que la defensa achaca lo ocurrido a un accidente por imprudencia, tiene previstas cuatro sesiones en la Audiencia de Almería.