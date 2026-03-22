A juicio un conductor hallado con varias dosis de drogas y varias armas simuladas en Torregarcía, en Almería

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Almería tiene previsto celebrar este lunes el juicio contra el conductor de un vehículo que fue localizado de madrugada en la zona de Torregarcía, junto a Retamar, en posesión de varios tipos y cantidades de estupefacientes así como de una navaja y otras armas simuladas.

La Fiscalía pide para el acusado cuatro años de prisión por un presunto delito contra la salud pública así como una multa de 3.500 euros con tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago, según apunta el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 1,30 horas del 23 de abril del pasado año cuando agentes de la Policía Nacional de Almería que se encontraban en tareas de servicio interceptaron el vehículo en el camino de la ermita de Torregarcía y procedieron a identificar a su propietario, quien estaba tumbado junto al turismo.

Durante el registro efectuado en el coche, los agentes localizaron en el suelo de la parte delantera una sustancia vegetal en un bote de cristal así como otras tantas dispuestas en diversos envoltorios.

Los análisis sobre las sustancias sospechosas revelaron que en el coche había casi 37 gramos de éxtasis, otros 38 gramos de cannabis, casi ocho gramos de ketamina y 1,69 gramos de un psicodélico sintético denominado 'Nexus'. En su conjunto, el valor total de la droga incautada en el mercado ilícito superaba los 2.600 euros.

En este sentido, la Fiscalía sostiene que el acusado portaba todas esas drogas "con la intención de destinarla al tráfico ilegal a terceros", ya que también llevaba consigo cuatro teléfonos móviles, además de una pistola de balines y una escopeta de aire comprimido. El juicio, en la Sección Segunda, está previsto a partir de las 9,30 horas.