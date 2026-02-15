A juicio dos acusados de introducir 31 fardos de hachís por la costa de El Ejido (Almería)

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el juicio contra dos hombres acusados de introducir por la costa de El Ejido un total de 31 fardos de hachís valorados en más de 1,7 millones de euros en el mercado ilícito.

La Fiscalía tiene previsto solicitar para cada uno de los procesados cinco años de prisión por un delito contra la salud pública y multas de 3.555.900 euros y 5.333.850 euros.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, los hechos se remontan a una fecha indeterminada, pero en todo caso antes y durante el año 2020, cuando los acusados "de común acuerdo, de manera concertada y coordinada", introducían grandes cantidades de hachís procedentes del norte de África en territorio español para su posterior guarda, custodia y distribución a terceros.

En concreto, el 4 de julio de 2020 se detectó una embarcación semirrígida con tres motores de gran potencia que se aproximó al paraje natural ejidense Punta Entinas-Sabinar y desembarcó en la playa una treintena de fardos de droga. Los bultos fueron cargados en un vehículo que, según el fiscal, se desplazó para recogerlos desde una nave situada en una parcela de Hoya Bosar.

Una vez completada la carga, el vehículo abandonó la playa y quedó estacionado en un punto intermedio del paraje natural, donde finalmente los fardos fueron interceptados por la Guardia Civil.

MÁS DE 889 KILOS DE RESINA DE CANNABIS

El análisis de la sustancia intervenida determinó que se trataba de resina de cannabis distribuida en cinco muestras con un peso de más de 889 kilos.

En el marco de la investigación, el 30 de julio de 2020 se autorizó la entrada y registro en una vivienda de Balanegra, domicilio habitual de uno de los acusados, donde los agentes hallaron 3.565 euros en efectivo, 2.350 dirham marroquíes, nueve teléfonos móviles, documentación y llaves de varios vehículos y de una embarcación recreativa.

También se practicó registro en una nave agrícola situada en la misma parcela, alquilada por uno de los procesados, en cuyo interior se localizaron varias garrafas llenas de combustible.

Además de las penas solicitadas, el Ministerio Fiscal interesa el decomiso de la droga, del dinero y de los vehículos y efectos intervenidos. La vista oral se celebrará ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería a partir de las 10,00 horas con la práctica de la prueba propuesta por las partes, entre ellas el interrogatorio de los acusados y la testifical prevista en el procedimiento.