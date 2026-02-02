A juicio tres acusados de introducir en Almería casi un kilo de cocaína oculta en discos de vinilo desde Perú

Archivo - Audiencia Provincial de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar desde este martes el juicio contra tres acusados de introducir casi 900 gramos de cocaína distribuida en 30 planchas que viajaban ocultas en las carátulas de 15 discos de vinilo que se remitieron en un paquete desde Lima (Perú) con destino a Roquetas de Mar.

La Fiscalía va a solicitar ocho años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública agravado tanto por el tipo de estupefaciente por la cantidad intervenida, sentido en el que también reclama para cada uno de ellos el pago de una multa de 80.000 euros.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal apunta que los tres acusados, en situación legal en España y naturales de Colombia y Perú, habrían acordado traer la droga mediante un servicio de paquetería postal para introducirla en el mercado ilícito, de modo que entre ellos habrían organizado la recepción del bulto.

No obstante, los agentes de aduanas de la Guardia Civil del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández detectaron el paquete sospechoso cuando realizaban funciones de análisis de riesgo durante la mañana del 3 de enero de pasado año.

Sus sospechas les llevó a pasar el paquete por la máquina de RX al creer que el mismo podría tener un doble fondo en el que se ocultaran sustancias. Durante esta inspección encontraron 25 discos de vinilo aunque, en el interior de 15 de ellos y ocultas en sus carátulas, había 30 planchas de cocaína que disimulaban su presencia.

En concreto, la droga arrojó un peso de 897,5 gramos de cocaína con una pureza del 88 por ciento, que podría haber alcanzado en el mercado ilícito un valor de 32.988,44 euros.

Con estos indicios, los agentes recabaron autorización judicial para poder realizar una entrega vigilada en la dirección del destinatario, para lo que se sustituyó la cocaína intervenida por otra sustancia a fin de que el paquete pasara desapercibido para sus receptores.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil preparó un dispositivo con agentes desplegados en el entorno de la dirección de entrega así como con un agente que se infiltró como repartidor, con indumentaria y un camión propios de la empresa de paquetería.

Los agentes pudieron comprobar cómo sobre las 11,12 horas, cuando el agente caracterizado como repartidor llegó a las inmediaciones del domicilio de destino, ya estaban alrededor los tres acusados, en concreto, dos que realizarían "funciones de vigilancia" y el propio receptor.

Así, el agente efectuó una llamada al destinatario del paquete que fue respondida por uno de los acusados, quien se identificó como destinatario y avisó de que se encontraba en la calle, antes de acudir a la zona y recepcionar el paquete con la firma del albarán. Momentos después fue detenido cuando ya tenía el envío en su poder.

Los otros dos acusados, al percatarse de que su supuesto compinche había sido detenido por la Guardia Civil, decidieron "huir inmediatamente" de allí, aunque fueron también perseguidos y arrestados por los agentes minutos después en las inmediaciones.

Los acusados, a quienes se les intervino el teléfono, se habrían servido para la transacción de los datos de un cuarto varón, cuya participación en el envío y recepción del paquete se descartó durante la investigación, por lo que se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a él. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.