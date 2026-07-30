Julia Ibáñez toma este viernes posesión como nueva alcaldesa de El Ejido (Almería) tras la renuncia de Góngora

Archivo - Julia Ibáñez, futura alcaldesa de El Ejido (Almería), en una imagen de archivo. - PP - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza y concejal del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Julia Ibáñez, tomará posesión este viernes como alcaldesa del municipio en una sesión plenaria convocada a las 11,00 horas, tras la renuncia de Francisco Góngora para asumir el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Almería.

Ibáñez quedará al frente del Ayuntamiento durante el resto del mandato municipal, hasta las elecciones locales previstas para mayo de 2027.

Al acto asistirán, entre otros representantes institucionales, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto.

La sesión culminará el proceso de relevo abierto el 22 de julio, cuando Góngora anunció que dejaba la Alcaldía después de 15 años al frente del Consistorio para convertirse en el máximo representante del Gobierno andaluz en la provincia. El hasta entonces regidor afirmó que se marchaba "con la conciencia del deber cumplido" y reconoció que la decisión "no fue fácil".

Un día después, la Corporación municipal tomó conocimiento de su renuncia a la Alcaldía y al acta de concejal en un pleno extraordinario. El primer teniente de alcalde, José Francisco Rivera Callejón, asumió desde ese momento las funciones de primer edil hasta la elección de la nueva regidora.

IBÁÑEZ, CONCEJAL DESDE 2011 Y PARLAMENTARIA DESDE 2022

El PP anunció el pasado lunes a Julia Ibáñez como candidata a la Alcaldía, con el respaldo del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; del presidente provincial del partido, Ramón Fernández-Pacheco, y de la dirección local de la formación, encabezada por el propio Góngora como presidente y por Ángel Escobar como secretario general.

Ibáñez inició su trayectoria municipal en 2011 y, desde entonces, ha asumido responsabilidades en áreas como Servicios Sociales y Mujer, Régimen Interior y Personal, Cultura y Educación. Desde 2022 también ejerce como parlamentaria andaluza, donde ha centrado parte de su actividad en los intereses de la provincia y del municipio ejidense.

Antes de su actividad institucional, ejerció durante once años como procuradora de los tribunales en el partido judicial de El Ejido. Su trayectoria política también ha abordado el desarrollo económico y la agricultura.

La futura regidora afrontará la votación con la mayoría absoluta que el PP obtuvo en las elecciones municipales de 2023, cuando logró 14 de los 25 concejales del Ayuntamiento, frente a los seis representantes de Vox y los cinco del PSOE. Góngora inició entonces su cuarto mandato consecutivo como alcalde, después de recuperar la mayoría absoluta que había perdido en los comicios anteriores.